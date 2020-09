Es wird erwartet, dass Chinas Leistungsbilanz im 2. Halbjahr 2020 innerhalb einer angemessenen Rangee bleiben wird, sagte die Devisenaufsichtsbehörde des Landes, die State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Zusätzliche Zitate "Es ist zu erwarten, dass grenzüberschreitende Kapitalflüsse und Devisenreserven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...