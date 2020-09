"Neue Woche, neues Glück", so dachten wir zumindest noch am frühen Montagmorgen - bevor die Märkte unter dem Verkaufsdruck nachgaben und in sich zusammenfielen. Dabei war es nicht die EINE Meldung, die den Kursen den Garaus machte, sondern eher eine Art Schwächeanfall, eine Kapitulation vor der möglichen zweiten Pandemiewelle, die angesichts rapide steigender Fallzahlen immer wahrscheinlicher wird. Oder etwa doch nicht? Schließlich versuchten sich die Märkte in den Folgetagen an einer Erholung; frei nach dem Motto "alles halb so wild" kletterte der deutsche Leitindex vom zwischenzeitlichen Wochen- (und übrigens auch Monats-!)tief bei 12.505 Punkten wieder nach oben. Wobei die längere obere Lunte am Mittwoch (Tageshoch bei 12.831 Zählern, im Anschluss gab der DAX die zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab) schon ahnen ließ, was am nächsten Tag folgen würde: ...

