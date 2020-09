Die Aufträge für langlebige Gebrauchsgüter stiegen in den USA im August weniger stark als erwartet - Der US-Dollar-Index hält nach den Daten an seinen Tagesgewinnen über 94,50 fest - Die Aufträge für langlebige Gebrauchsgüter legten in den Vereinigten Staaten im August auf Monatsbasis um 0,4% oder 1 Milliarde USD auf 232,8 Milliarden USD zu, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...