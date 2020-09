Der Wechsel zu einer Euro-Long-Position nach einer langen Periode einer Euro-Short-Position zeigt, dass die Finanzmärkte beginnen, an diese Aussicht sowohl auf einen Anstieg des Anteils des Euro an den weltweiten Devisenreserven als auch auf eine Aufwertung des Euro zu glauben, so die Analysten von Natixis. Wichtige Zitate "Es besteht eine klare Parallelität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...