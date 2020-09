Der Wertschöpfungsanteil der eingekauften Leistungen ist wesentlich gestiegen, weshalb die Einkaufsleistung einen grösseren Anteil am Geschäftsergebnis darstellt.Zürich - Die Covid-19-Krise macht die Bedeutung des Einkaufs weitherum sichtbar. Er ist auf allen Ebenen herausgefordert - auch was die weitere Digitalisierung sowie eine gute Aus- und Weiterbildung betrifft. Von Eckhard Baschek, Handelszeitung und Mario Walser, procure.ch Wirtschaftlich zu geschäften ist in Coronazeiten noch überlebenswichtiger geworden. Ein zentraler Optimierungshebel für...

Den vollständigen Artikel lesen ...