Der US-Präsident soll in den Jahren 2016 und 2017 auf Bundesebene jeweils nur 750 Dollar Einkommenssteuer und davor in 10 von 15 Jahren überhaupt nichts bezahlt haben.Washington - Gut einen Monat vor der US-Präsidentenwahl wirft ein explosiver Bericht der "New York Times" Fragen zu den Finanzen des Amtsinhabers Donald Trump auf. Die Zeitung schrieb am Sonntag unter anderem, dass der US-Präsident in den Jahren 2016 und 2017 jeweils nur 750 Dollar Einkommenssteuer auf Bundesebene bezahlt habe. Trump bezeichnete den Bericht als "totale fake news".

