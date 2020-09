Der Investmentbankgigant Westpac erwartet nun, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzinssatz im November auf ein neues Rekordtief von 0,10% senken wird, von derzeit 0,25%, so Ricardo Goncalves, Finanzredakteur bei SSB News. Der Westpac Ökonom Bill Evans veröffentlichte letzte Woche eine Notiz, in der er eine Zinssenkung für das Treffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...