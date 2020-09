Eine Travel-Bubble kann zwischen Neuseeland und einigen der australischen Bundesstaaten wahrscheinlich noch vor Jahresende wieder entstehen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender TVNZ. Wichtige Zitate Auf die Frage, ob Neuseeländer vor Weihnachten zumindest in einige australische Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...