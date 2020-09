Der AUD/USD erlaubt am Montag eine leichte Erholung, bevor er zum 200-Tage-MA von 0,6774 fällt, berichtet Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank. Tatsächlich handelt der Australische Dollar derzeit bei 0,7050, was einem Anstieg von 0,30% entspricht, nachdem er am Freitag um fast 0,30% auf 0,7006 gefallen war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...