Nach einer insgesamt sehr schwachen Vorwoche startet der SMI am Montag einen Erholungsversuch.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fulminant in die neue Börsenwoche gestartet. Nach einer insgesamt sehr schwachen Vorwoche startet der SMI damit einen Erholungsversuch. Gestützt wird er dabei von den Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones insbesondere im späten Handel kräftig zugelegt hatte, getrieben einmal mehr von den Technologieaktien. In Marktkreisen wird darauf hingewiesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...