FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.09.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS SUSPENDED RATING TEMPORARILY FOR WILLIAM HILL - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2690 (2710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS COUNTRYSIDE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 330 (360) P - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 610 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4150 (3160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2720 (2470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES AVIVA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 375 (350) PENCE - INVESTEC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 970 (995) PENCE - JEFFERIES RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1000 (845) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 65 (80) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 175(136)P - MORGAN STANLEY CUTS SMITHS GROUP TARGET TO 1480 (1490) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS WILLIAM HILL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 300 (135) P - RPT/BARCLAYS RAISES CARNIVAL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

