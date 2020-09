Mit der HighLine Technology GmbH geht eine neue Ausgründung des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE an den Start. Es verspricht eine deutliche Senkung des Materialverbrauchs bei der Solarzellenproduktion. In der Branche der Photovoltaik geht ein neues Fraunhofer-Start-Up für Solarzellen an den Start. Wie das Fraunhofer ISE mitteilte, handelt es sich dabei um die HighLine Technology GmbH. Die Kompetenz des jungen Unternehmens resultiere aus gut zehn Jahren Forschungsarbeit an Dispens-Verfahren ...

