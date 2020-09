Der EUR/JPY bleibt unterhalb der 123,00 konsolidierend - Die Wiederaufnahme der Verkaufsdynamik könnte dazu führen, dass der 200-Tage-SMA erneut getestet wird - Der EUR/JPY bewegt sich am Montag nach wie vor innerhalb einer seitwärts gerichteten Range unter 123,00. Der jüngste Verkaufsdruck scheint am Montag in der Nähe der 122,40, wo auch der 100-Tage-SMA ...

