Berlin - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Bundesländer davor gewarnt, sich der weiteren Suche nach einem Atom-Endlager zu verweigern. "Niemand darf sich jetzt aus der Verantwortung stehlen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



"Die Zeiten, in denen politisch nach Gutsherrenart Atompolitik gemacht wird, müssen nun endgültig vorbei sein." Gorleben sei allein auf Basis wissenschaftlicher Kriterien ausgeschlossen worden. Für den weiteren Prozess komme es darauf an, dass sich die Menschen konstruktiv beteiligten und Fachleute ihr Wissen beisteuerten, so Hofreiter. Der Zwischenbericht sei "ein großer Schritt auf der Suche nach einem sicheren Endlager".

