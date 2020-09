Der Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung und die globalen Aktivitäten waren weniger stark als die Bank of England (BoE) im Mai befürchtet hatte, sagte der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank, Dave Ramsden, am Montag in einer Rede. Ramsden fügte hinzu: "Wir stehen nicht kurz davor, negative Zinssätze zu verwenden". Zusätzliche Kommentare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...