Der EUR/USD entfernt sich von seinen neuen Tiefs aus dem Bereich der 1,1610 - Der nächste wichtige Widerstand befindet sich in der Nähe von 1,1700 - Nachdem der EUR/USD am Freitag neue 2-Monatstiefs in der Nähe von 1,1650 verzeichnet hatte, begann die Woche mit einer recht optimistischen Stimmung und er schaffte es, die Mitte der 1,1600 zu erobern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...