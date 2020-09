"Die Bullen melden sich zurück", titelten die Experten der US-Bank Citigroup in einem Tageskommentar.New York - An den US-Börsen ist die Erholung am Montag weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial baute sein Plus nach einer Handelsstunde mit 27'656,18 Punkten auf 1,77 Prozent aus und glich so den Kursrutsch, den er in der ersten Vorwochenhälfte erlebte, in etwa wieder aus. Als nächste Etappenziele gelten nun die Tausendermarke von 28 000 Punkten und das Zwischenhoch vom Monatsanfang bei 29'199...

Den vollständigen Artikel lesen ...