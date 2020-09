Am frühen Montag erschien in der Financial Times (FT) die Meldung, dass die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Union (EU) den Kampf der EU-Politiker für die Umsetzung des vor zwei Monaten vereinbarten Sanierungsfondsdeals aufnehmen. Wichtige Zitate Der deutsche EU-Ratspräsident hat die Europaabgeordneten (Mitglieder des Europäischen Parlaments) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...