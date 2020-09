Walmart gab ein Pilotprojekt für einen neuen Drohnen-Lieferservice auf Bestellung in Fayetteville, North Carolina, bekannt. Das Pilotprojekt wird in Partnerschaft mit Flytrex, ein Drohnen-Lieferunternehmen, betrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Pilotplan wird sich auf die Lieferung einer Auswahl von Lebensmitteln und Haushaltswaren konzentrieren. Bildquelle:...

