Der Nahrungsmittelkonzern verkauft die Traditions-Marke aus Konolfingen an den Glarner Nahrungsmittelhersteller Guma.Vevey - Nestlé Schweiz verabschiedet sich von der Stalden-Creme. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft die Traditions-Marke an den Glarner Nahrungsmittelhersteller Guma. Der Entscheid stehe in Einklang mit der strategischen Ausrichtung der Nestlé-Gruppe und ziele darauf ab, langfristiges Wachstum und Erfolg der Marke Stalden zu sichern, schrieb der Konzern letzte Woche in einer Mitteilung auf seiner...

Den vollständigen Artikel lesen ...