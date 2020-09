EY hat Rico Fehr zum neuen Verantwortlichen für den Markt der Region Zentralschweiz ernannt. Auch die EY-Standorte in Luzern und Zug erhalten mit Martin Zemp und Reto Hofer neue Standortleiter.Zürich - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY hat Rico Fehr zum neuen Verantwortlichen für den Markt der Region Zentralschweiz ernannt. Auch die EY-Standorte in Luzern und Zug erhalten mit Martin Zemp und Reto Hofer neue Standortleiter. Mit lokal verankerten Teams werden die Innerschweizer Kunden auch weiterhin bestens unterstützt. Per 1. Oktober tritt Rico Fehr seine neue berufliche...

