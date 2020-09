Mit dem Börsengang von Siemens Energy ist die Abspaltung des Energiegeschäftes von Siemens vollzogen. NGOs kritisieren aber die starke Fokussierung des Unternehmens auf Kohle und andere fossile Energien. Siemens Energy steht in der Kritik wegen der Kohle. Das Unternehmen war am Montag nach der Abspaltung von der Siemens AG erstmals an der Börse notiert. Die Firma konzentriert sich auf das Energiegeschäft und entsprechende Dienstleistungen. Siemens Energy ist weltweit vor allem im klassischen Energiegeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...