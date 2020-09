Die Verifizierungslösung erhöht das Vertrauen der Konsumenten in die Marke und ermöglicht eine Kreislaufwirtschaft.Zug - BrandofMind und ProofX gehen eine Partnerschaft ein und lancieren zusammen ProofX Luxury & Fashion. Die Verifizierungslösung erhöht das Vertrauen der Konsumenten in die Marke und ermöglicht eine Kreislaufwirtschaft - ein System, in dem Ressourcen optimal eingesetzt werden. ProofX Luxury & Fashion kombiniert die Technologie-Plattform von ProofX mit BrandofMinds umfassenden Branchenkenntnissen...

