Die OpenWealth Community wird unter der Schirmherrschaft von SFTI den API-Standard für Wealth Management weiterentwickeln.Zürich - In den letzten Monaten haben am Finanzplatz Schweiz verschiedene Anläufe stattgefunden, das Thema Open Banking voranzubringen. Insbesondere wurden dabei APIs für Kontozugriffe, den Zahlungsverkehr und die Vergabe von Hypothekardarlehen adressiert. Erst kürzlich haben zudem die SIX und SFTI als führende Initiativen am Markt eine gemeinsame Linie bekannt gegeben. Nun schlägt SFTI zusammen...

Den vollständigen Artikel lesen ...