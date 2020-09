FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS NEXT PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 4500 (4300) PENCE - BERENBERG RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2240 (2180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ASTRAZENECA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 10500 PENCE - BERENBERG STARTS GLAXOSMITHKLINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1800 PENCE - BERNSTEIN STARTS WIZZ AIR WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4500 PENCE - CANACCORD INITIATES CMC MARKETS WITH 'HOLD' - TARGET 326 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 475 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 150 PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS STOBART GROUP TARGET TO 20 PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3200 (4200) PENCE - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3200 (4200) PENCE - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8200 (7900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'OVERWEIGHT' ('N') - TARGET 270(255)P - LIBERUM CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1840) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS CONVATEC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 (245) PENCE - SHORE CAPITAL RAISES IG GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 875 (810) PENCE - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 995 (1250) PENCE - 'NEUTRAL'



