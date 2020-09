Aus Sicherheitsgründen wurden einige Computersysteme präventiv abgeschaltet, mit entsprechenden Auswirkungen auf "bestimmte Aktivitäten".Biel - Der Uhrenhersteller Swatch ist am vergangenen Wochenende Hackern zum Opfer gefallen. Einige Aktivitäten sind nach wie vor von diesem Cyber-Angriff betroffen, erklärte das Bieler Unternehmen am Dienstag auf Anfrage von AWP. Swatch will nun Beschwerde gegen Unbekannt einreichen. Am Wochenende habe Swatch "klare Anzeichen für einen sich entwickelnden Cyber-Angriff" festgestellt...

