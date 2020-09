Der Paketdienstleister hat sein neues "European Eco Hub" ans Netz gebracht. Die Investitionssumme für den Neubau beträgt rund 15 Millionen Euro, die unter anderem in eine Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge fließen.Anfang der Woche hat GLS sein neues "European Eco Hub" in Essen in Betrieb genommen. Mit dabei war der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Immerhin hat der Paketdienstleister rund 15 Millionen Euro in den Bau investiert und kann aktuell über den Standort bis zu 75.000 Sendungen abwickeln. Dabei setzt GLS auf ...

