Der ZKB KMU Index sank in der vergangenen Handelswoche um 1,2 Prozent auf 1'039,26 Punkte.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erlebte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen deutlichen Volumenanstieg. Dieses hat sich auf 2,0 Millionen mehr als verdoppelt nach 0,8 Millionen in der Vorwoche. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die Titel der Cham Group zurückzuführen, welche in 17 Abschlüssen rund 1,4 Millionen Franken Umsatz generierten.

