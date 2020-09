Wie schon in Asien überwog bei den Anlegern vor der anstehenden ersten Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden die Zurückhaltung.Paris / London - Nach dem starken Wochenauftakt ist an Europas Börsen wieder etwas Ernüchterung eingekehrt. Der EuroStoxx 50 verlor am Dienstag um die Mittagszeit 0,44 Prozent auf 3208,88 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex der Eurozone sich noch um knapp drei Prozent von den vorangegangenen Verluste erholt. Der französische Cac 40 fiel am Dienstag um 0,38 Prozent auf 4824,65 Punkte...

