Neue Filiale in Affoltern am Albis und Einstieg in Küchensegment.Suhr - Die Möbel Pfister AG eröffnet 2021 eine neue Pfister-Filiale in Affoltern am Albis. Das neue Einrichtungshaus mit rund 13'000 Quadratmetern Verkaufsfläche über drei Stockwerke umfasst auch ein eigenständiges Pfister Gastronomie-Konzept. Noch im laufenden Jahr erfolgt der Einstieg in das Küchen-Geschäftsfeld. Die beiden ersten «Pfister-Küchenstudios» werden Anfang Dezember in den Filialen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...