Die Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft Gesobau aus Berlin realisieren ein Mieterstrom-Großprojekt für 380 Mietparteien in Berlin-Pamkow. Auf den Dächern kommen dafür 712 Photovoltaikmodule zum Einsatz. Die Berliner Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft Gesobau verwirklichen ein Mieterstrom-Großprojekt in Berlin-Pankow für 380 Parteien. Wie die Unternehmen mitteilten, erfolge aktuell an der Elsa-Brändström-, der Neumann- und der Vinetastraße die Montage der 712 Photovoltaik-Module ...

