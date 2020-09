Der USD/JPY ist an diesem Dienstag gestiegen und er handelt nahe am Tageshoch von 105,73, da der Markt vor den Fed Reden und der Präsidentschaftsdebatte vorsichtig optimistisch ist. Das Paar ist gestiegen und muss über 105,80 klettern, um den Aufwärtstrend zu beschleunigen, so FXStreet Chefanalystin Valeria Bednarik. Wichtige Zitate "Der Dollar bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...