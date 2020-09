360 eigens von Avancis entwickelte CIGS-Dünnschichtmodule sind an den Fassaden einer neuen Halle des Berliner Forschungsinstituts aufgehängt worden. Sie dienen nicht nur für die Solarstrom-Produktion, sondern sind gleichzeitig ein Real-Labor, um das Langzeitverhalten der Module bei unterschiedlichen Bedingungen zu testen.Das Hemholtz-Zentrum Berlin (HZB) hat seinen neuen Erweiterungsbau für die Testinghalle bei BESSY II am Standort Adlershof mit 360 Solarmodulen verziert. Es seien spezielle CIGS-Dünnschichtmodule, die von Avancis in Deutschland produziert werden und speziell für die Integration ...

