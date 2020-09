Es wird erwartet, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetzen wird, wenn das Coronavirus in Schach gehalten werden kann, sagte Philadelphias Fed Präsident Patrick Harker am Montag, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Es ist immer noch unwahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit bis 2023 das Niveau vor der Pandemie erreicht." ...

