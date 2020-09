Anfang des Monats sind die ersten hocheffizienten Solarmodule bei dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller vom Band gelaufen. Auch ein erster Auftrag über die Lieferung von 103 Megawatt erhielt Longi nun von TBEA Sunoasis - insgesamt sieht die Bestellung 360 Megawatt vor.Longi hat in seiner Modulfabrik in Xianyang in der Provinz Shannxi mit der Serienfertigung seiner leistungsstarken Module der "Hi-MO 5"-Reihe begonnen. Am 8. September sei das erste Modul vom Band gelaufen. Die Module der Serie "Hi-MO" haben eine Leistung von 540 Watt. Sie basieren auf monokristallinen M10-Standardwafern und haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...