Die türkische Lira wird derzeit von mehreren Entwicklungen in die Zange genommen.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag deutlich über 1,17 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1733 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1744 Dollar. Am Morgen lag der Kurs noch klar unter 1,17 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro derweil mit 1,0805 Franken nur leicht höher. Entsprechend hat der Dollar zum Franken deutlich nachgegeben...

