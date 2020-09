Nach dem sehr guten Start in die neue Börsenwoche am Montag sind die Anleger am Dienstag auf die Bremse getreten.Zürich - Nach dem sehr guten Start in die neue Börsenwoche am Montag sind die Anleger am Dienstag auf die Bremse getreten. Nach wie vor umtreiben die globalen Börsen Konjunktursorgen. Die Sieger des Vortages wie Banken oder Versicherungen büssten deutlich an Wert ein. Besonders augenfällig waren am Berichtstag die Gewinnmitnahmen beim Schwergewicht Roche, während sich Novartis und Nestlé beinahe...

