Nach einer Bauzeit von 14 Monaten weihte Globus am vergangenen Mittwoch, 23. September gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Russlands Industrieminister Denis Walentinowitsch Manturow das neue GlobusLogistikzentrum in Puschkino, nordöstlich von Moskau, ein. Globus investiert in den neuen Standort rund 6,5 Mrd. Rubel (ca. 73 Mio. Euro) und schafft insgesamt 900...

