Der EUR/USD verzeichnete am Dienstag den größten Einzeltagesgewinn seit über einem Monat. - Der Tages-Chart spricht nun für eine anhaltende Erholung zur ehemaligen Unterstützung von 1,1785 - Während die Erholungsrallye des EUR/USD an Fahrt gewinnt, bleibt das Paar auf dem Weg, seinen ersten Monatsverlust seit Mai zu verbuchen. Am Dienstag legte ...

