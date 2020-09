Nachdem der SMI bereits am Vortag seine Gewinne von Wochenstart nahezu komplett ausradiert hatte, überwiegt bei den Investoren im frühen Handel erneut Zurückhaltung.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch zur Wochenmitte erneut abwärts. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Vortag seine Gewinne von Wochenstart nahezu komplett ausradiert hatte, überwiegt bei den Investoren im frühen Handel erneut Zurückhaltung. Neben eher uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee sorge vor allem das TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen...

