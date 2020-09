FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.09.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9200 (9400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AG BARR TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 430 (310) P - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8000 (6900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5750 (4350) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 270 (210) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2410 (2190) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BHP GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1800 (1450) P, - CREDIT SUISSE RAISES G4S PRICE TARGET TO 220 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5000 (4100) P, - DEUTSCHE BANK RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8400 (8150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 500 (545) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 125 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3900 (4143) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9650 (8650) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 465 (524) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 720 (540) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FERGUSON TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 7500 (6000)P - RPT/SOCGEN CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9100 (8300) PENCE - 'BUY'



