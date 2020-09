Die kanadische Wirtschaft wuchs im Juli wie erwartet um 3%. - Der USD/CAD verzeichnet nach den Daten unter 1,3400 leichte Verluste - Nach einem Wachstum von 6,5% im Juni wuchs die Wirtschaftstätigkeit in Kanada, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt (BIP), im Juli um 3%, wie die am Mittwoch von Statistics Canada veröffentlichten Daten zeigten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...