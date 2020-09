Derzeit präsentiert der chinesische Konzern seinen Photovoltaik-Speicher "Luna2000" auf einer Roadshow in ganz Deutschland. Der Vertrieb soll über die jeweiligen Partner noch in diesem Jahr beginnen, ebenso in den anderen europäischen Ländern.Huawei bietet künftig einen eigenen Photovoltaik-Heimspeicher mit dem Namen "Luna2000" an. Ab Ende des Jahres werde die Speicherlösung in Deutschland verfügbar sein, heißt es vom Unternehmen. Auch auf den anderen europäischen Märkten werde das Produkt dann verfügbar sein. Derzeit stellt Huawei sein neues Produkt auf einer Roadshow durch ganz Deutschland vor ...

