Das Bundesland baut seine "Solar-Offensive" aus. Die Photovoltaik-Speicher-Förderung läuft weiter und will künftig noch mehr fördern, um die Solarenergie als Wirtschaftsfaktor zu stärken."Mittwochs im MUEFF" klingt nach verfrühtem Karnevalsstart. In Rheinland-Pfalz ist dies jedoch eine Veranstaltungsserie des Umwelt- und Energieministeriums, das sich MUEFF abkürzt. Am Mittwoch ging es dabei um das Thema "Solar-Offensive Rheinland-Pfalz: Investitionen für Klima und Konjunktur". Vor knapp einem Jahr hat das Ministerium seine "Solar-Offensive" mit einem Förderprogramm für Photovoltaik-Speicher gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...