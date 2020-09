Die Aktienindizes an der Wall Street eröffneten im positiven Bereich - Der CBOE-Volatilitätsindex ist um mehr als 2% gesunken - Der S&P 500-Energieindex legte um 1% zu und ist damit der am besten performende Sektor - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten höher, da die positiven makroökonomischen Daten aus den USA und erneute Hoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...