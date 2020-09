In China deuten die als wichtige Stimmungsindikatoren geltenden Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Erholung der Wirtschaft hin.Peking - In China deuten die als wichtige Stimmungsindikatoren geltenden Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Erholung der Wirtschaft hin. Im September legte der staatliche Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor auf 51,5 (August: 51,0) Punkte zu, wie aus Regierungsdaten vom Mittwoch hervorgeht. Damit zog der bei grossen und staatlichen Betrieben ermittelte Wert stärker an...

Den vollständigen Artikel lesen ...