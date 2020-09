Der südkoreanische Won ist im September mit einem Plus von 1,2% gegenüber dem USD zu einem der Top-Performer in Asien aufgestiegen. Die Zuflüsse von Anleihen sind unterstützend und die Aktienverkäufe lassen nach, aber die Ökonomen der ANZ Bank gehen davon aus, dass der Markt zur Zeit der US-Wahlen volatil sein wird. Alles in allem dürfte USD/KRW das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...