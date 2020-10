Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernimmt mit 50,01 Prozent die Mehrheit am Multifunktions-Terminal "Piattaforma Logistica Trieste" (PLT) im italienischen Seehafen Triest. Ein entsprechender Vertrag wurde am 28. September unterzeichnet. Das neu erschlossene PLT-Areal am seeschifftiefen Wasser nimmt im ersten Quartal 2021 den Betrieb auf. Foto © HHLA Die...

