"Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Massstab mühelos gewonnen", sagte der Republikaner.Washington - Nach dem chaotischen TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden hat sich US-Präsident Donald Trump zum Sieger der ersten Debatte vor der Präsidentschaftswahl erklärt. "Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Massstab mühelos gewonnen", sagte der Republikaner am Mittwoch im Garten des Weissen Hauses. Mit Blick auf Biden - der am 3. November für die Demokraten in die Wahl zieht...

Den vollständigen Artikel lesen ...