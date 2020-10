Aktuell notiert der Euro bei 1,0803 Franken wieder klar fester als am Mittwoch im späten Handel.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1745 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken hat der Euro auch wieder Boden gut gemacht. Zur Wochenmitte noch hatte der Franken gegenüber Euro und US-Dollar an Wert gewonnen, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) mitgeteilt hatte...

